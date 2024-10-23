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Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısı ile ilgili açıklama

Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısı ile ilgili açıklama

Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehitlerimize rahmet dilerken, bu tür saldırıların Türk mühendislerini ve savunma sanayi çalışanlarını asla yıldıramayacağını söyledi. Ayrıca, Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,  Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Terör saldırısı şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Bayraktar, paylaşımında söz konusu menfur saldırıların Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldırmayacağını belirtti.

'Aziz milletimizin başı sağ olsun'

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. 

Aziz Milletimizin başı sağ olsun... 

'Menfur saldırılar Türk mühendislerini asla yıldıramayacak'

Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. 

Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz.

'Milli teknoloji hamlesi yolundan asla dönmeyeceğiz'

Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. 

Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek.

Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla DÖNMEYECEĞİZ!"

 

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