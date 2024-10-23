Sosyal medyaya erişim engeli: Platformlara giriş yapılamıyor!

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sorunlar dikkat çekiyor. Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi popüler sosyal ağlara kullanıcıların giriş yapamadığı bildiriliyor.

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Ankara'da yaşanan saldırının ardından sosyal medya erişiminde ülke genelinde bir kısıtlama uygulanıyor. Bu durumun, yaşanan olaylarla bağlantılı olarak geçici bir tedbir olduğu tahmin ediliyor.

Kısıtlama Ne Kadar Sürecek?

Sosyal medya platformlarına erişim sorunu son yarım saattir devam ederken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kısıtlamanın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.