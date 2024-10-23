BIST 8.715
DOLAR 34,30
EURO 37,00
ALTIN 2.994,79
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medyaya erişim engeli: Platformlara giriş yapılamıyor!

Sosyal medyaya erişim engeli: Platformlara giriş yapılamıyor!

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sorunlar dikkat çekiyor. Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi popüler sosyal ağlara kullanıcıların giriş yapamadığı bildiriliyor.

Abone ol

Ankara'da yaşanan saldırının ardından sosyal medya erişiminde ülke genelinde bir kısıtlama uygulanıyor. Bu durumun, yaşanan olaylarla bağlantılı olarak geçici bir tedbir olduğu tahmin ediliyor.

Kısıtlama Ne Kadar Sürecek?

Sosyal medya platformlarına erişim sorunu son yarım saattir devam ederken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kısıtlamanın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti'den TUSAŞ'a bombalı saldırı sonrası açıklama
DEM Parti'den TUSAŞ'a bombalı saldırı sonrası açıklama
NATO'dan TUSAŞ'a saldırı sonrası açıklama
NATO'dan TUSAŞ'a saldırı sonrası açıklama
Bakan Yerlikaya açıkladı! TUSAŞ saldırısında şehit sayısı artıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı! TUSAŞ saldırısında şehit sayısı artıyor
CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi
CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Galatasaray - Elfsborg / Canlı
Galatasaray - Elfsborg / Canlı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez
Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Şehit ve yaralılar var
Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Şehit ve yaralılar var
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi konuştu
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a saldırı mesajı
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a saldırı mesajı
Fahrettin Altun, CİMER'in çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu
Fahrettin Altun, CİMER'in çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu