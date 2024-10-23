Ankara'da TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri!

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

TUSAŞ nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.