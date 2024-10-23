MHP'li İsmet Büyükataman'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür." ifadesini kullandı.

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Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğunu, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin siyasi hayatı boyunca "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışından bir adım bile sapmadığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli'nin, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman milletin ve devletin menfaatlerini önceleyen duruşuyla milletin takdirini toplamış bir lider olduğunu aktardı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine saldırı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına da değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Dün CHP Genel Başkanının 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının, milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır."

"Terörle mücadeleden taviz yok"

Devlet Bahçeli'nin ifadelerinin gayet açık ve net olduğunu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Büyükataman, terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Ömürlerini siyasi rant peşinde tüketenlerin, MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin, bu tarihi duruşuyla ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürüttüğünü, Kandil ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıttığını dile getirdi.

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Kürsüden urgan fırlattı...

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarını anımsattı.

Dervişoğlu kürsüden elindeki urganı göstererek şunları söyledi:

"Hatırlıyorsunuz değil mi? Sayın Devlet Bahçeli Erzurum meydanında Erdoğan'a ip atarak 'ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kata sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mutazarrır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler.

Siz bu milletin vefasını astınız, siz bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki 'bu milattır'. Madem milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğini gasbettiniz, al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as."

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerinin ardından elindeki urganı kürsüden fırlattı.