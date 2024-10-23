Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.Abone ol
Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Arda Kardeşler (fotoğrafta)
Daha önce 3 derbide görev aldı
Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.
Fenerbahçe- Bodrum FK maçını Türkmen yönetecek
Fenerbahçe'nin 27 Ekim Pazar günü Bodrum FK'yi konuk edeceği karşılaşmada ise Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Altan yapacak.
Trabzonspor'un 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın karşılaşmada yardımcıları ise Bilal Gölen ve Abdullah Uğur Sarı olacak.
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri şöyle:
25 EKİM CUMA
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 EKİM CUMARTESİ
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
27 EKİM PAZAR
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 EKİM PAZARTESİ
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler