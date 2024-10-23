Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

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Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Arda Kardeşler (fotoğrafta)

Daha önce 3 derbide görev aldı

Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Fenerbahçe- Bodrum FK maçını Türkmen yönetecek

Fenerbahçe'nin 27 Ekim Pazar günü Bodrum FK'yi konuk edeceği karşılaşmada ise Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Altan yapacak.

Trabzonspor'un 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın karşılaşmada yardımcıları ise Bilal Gölen ve Abdullah Uğur Sarı olacak.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri şöyle:

25 EKİM CUMA

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 EKİM CUMARTESİ

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 EKİM PAZAR

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 EKİM PAZARTESİ

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler