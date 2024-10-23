Roblox erişime açılacak mı? Şirketten dikkat çeken bir açıklama geldi

Ünlü oyun şirketi Roblox adlı oyun platformuna erişim Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla engellenmişti.Roblox'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin üst düzey yetkilisi yasağın kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açacaklarını açıkladı.

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Roblox'a geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle BTK'nın kararıyla Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu.

Roblox'tan son yapılan açıklamada, erişimin yeniden açılması durumunda Türkiye'de bir ofis açacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı oyun platformuna erişim Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla engellenmişti.

Kararın ardından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" nedenliyle arındığını belirtmiş ve "Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.