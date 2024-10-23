Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM'de!

TBMM Adalet Komisyonu, casusluk ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

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TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin anayasaya aykırılığı ile ilgili önergeleri okuttu.

İlk önerge sahibi olan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun söz aldı ve teklifin torba yasa usulüyle getirildiğini belirterek, "Ben bu metni incelediğimde, bir anayasa hukuku profesörü olarak başka bir güçlükle daha karşılaştığımı ifade etmeliyim ki o güçlük de gene teklifin belirlilik ilkesinin ihlal edildiğini göstermekte. Şimdi, teklifin çeşitli maddelerinde Anayasa Mahkemesi kararlarına referans verilmiş. Mesela, 9’uncu, 10’uncu, 11'inci ve 21'inci maddelerde bu yönde referanslar var. Hangi kararlar? 8 Kasım 2023 tarihli karar, 28 Eylül 2023 tarihli karar, 4 Mayıs 2023 tarihli karar. Bu kararların hangi paragraflarının düzenlenen maddeyle bağlantılı olduğu ifade edilmemiş. Oysa siz de bir hukuk profesörü olarak gayet iyi biliyorsunuz ki mahkeme kararlarında paragraf numarası vermenin asıl amacı nedir? Özellikle, bir kanun teklifi hazırlanırken veya bir hukuka aykırılık sorunu çözüme ulaştırılırken veya bir akademik çalışma yapılırken hangi paragrafa istinat ediliyorsa o paragrafın açık ve seçik anlaşılır kılınmasını sağlamaktır. Ben doğrusunu isterseniz burada referans verilen 3 kararı hızlıca okumaya çalıştım fakat bu ilgili maddelerle kararlar arasındaki bağı kuramadım. Dolayısıyla hem teklif sahibi olan milletvekili arkadaşlarımızdan hem de bu metnin hazırlanmasın da katkıda bulunan Adalet Bakanlığı bürokratlarından bunu talep ediyorum. Referansta bulunulan Anayasa Mahkemesi kararlarının hangi paragraflarıdır burada teklif metninin içerdiği maddelerle ilişki kurulan?" ifadelerini kullandı.



İkinci önerge sahibi olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Şimdi Türkiye'nin gündemi farklı, bize getirdiğiniz gündem farklı. Ve diyorsunuz ki, 'Biz daha 18 Ekim 2022’de Komisyondan geçirdiğimiz, Genel Kurul’dan geçirdiğimiz Dezenformasyon yasasını, 'O yasayla birlikte TCK 217/A’da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymada kamu barışına karşı suçlarla beraber soruşturulan, Sansür Yasasının içinde bulunduğu 64 bin 402 şüpheli yetmedi size, yetmedi yani. 64 bin 402 şüpheli var Sansür yasasının da içinde bulunduğu kamu barışına karşı suçlara ilişkin soruşturulan. İşte burada, Adalet Bakanlığının bütün verileri burada, yetmedi, şimdi Türkiye'nin gündemi buyken etki ajanı yasal düzenlemesini getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki yine sansürcü, kime yönelik? Muğlak ifadeler. 'Geçen taslaktaki 2’nci maddeyi çıkardık biz.' Neyi çıkardınız? Araştırma yapan, Türkler hakkında çalışma yapanları çıkardık. Neyi getirdiniz? Açık ve net fiili belli olmayan, muğlak ifadelerle, 'Casusluk yasası' diyorsunuz; casus olan kişi vatan hainidir, vatan haini olan kişiye 3 yıl ceza veremezsiniz arkadaşlar ya, veremezsiniz. Casusluk yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına siz bu maddeden dolayı, etki ajanlığı maddesinden dolayı 3 yıl ile 7 yıl arasında ceza veriyorsanız sizin amacınız farklıdır. Siz aynı Dezenformasyon yasası gibi, korku ikliminde güvenlikçi bir yasa çıkardınız, aba altından sopa gösteriyorsunuz, diyorsunuz ki: 'Casusluk ile ilgili yedinci kısım suçları dışında başka bir suç işlendiği takdirde onun cezasını alacak, bunun da cezasını alacak.' Ne olacak? Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğini zaman hem onu alacak hem bunu alacak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefette bulunduğu zaman hem onu alacak hem bunu alacak. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Kanun teklifinin anayasaya aykırılığı yönünden önergelerin reddedilmesinin ardından komisyonda bulunan milletvekilleri teklifin tümü üzerinde görüş ve önerilerini paylaştı. 23 maddeden oluşan kanun teklifinin 13 maddesi komisyonda kabul edildi. Adalet Komisyonu, kanun teklifi üzerine görüşmelerini sürdürecek.