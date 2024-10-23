BIST 8.839
DOLAR 34,26
EURO 36,99
ALTIN 3.027,91
HABER /  DÜNYA

İran'da 4 kişi idam edildi! İpe götüren sebep...

İran'da 4 kişi idam edildi! İpe götüren sebep...

İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde sahte içki satma suçlamasıyla haklarında idam kararı verilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

Abone ol

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elborz eyaletinde kaçak içki tedarik ve satışından idama mahkum edilen 4 kişi sabah saatlerinde idam edildi." ifadelerine yer verildi. Geçen yıl haziran ayında 17 kişinin hayatını kaybettiği 191 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli bu riski neden alıyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Bahçeli bu riski neden alıyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma en acı çağrı: Kefen gönderin...
Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma en acı çağrı: Kefen gönderin...
Yahudi asıllı Arjantinli aktör Norman Briski'den Gazze çıkışı
Yahudi asıllı Arjantinli aktör Norman Briski'den Gazze çıkışı
Bahçeli'nin açıklamaları! Cem Küçük: İmralı’dan çağrıda bulunsun Meclis'e gelmesi şart değil
Bahçeli'nin açıklamaları! Cem Küçük: İmralı’dan çağrıda bulunsun Meclis'e gelmesi şart değil
Boşanma davalarıyla ilgili karar! Bekleme süresinde değişikliğe gidiliyor!
Boşanma davalarıyla ilgili karar! Bekleme süresinde değişikliğe gidiliyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı ağırlayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Olimpik Lyon'a konuk olacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Olimpik Lyon'a konuk olacak
Eski futbolcu Jorge Valdivia Şili'de cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı
Eski futbolcu Jorge Valdivia Şili'de cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı
Çok konuşulacak Demirtaş iddiası! Bahçeli adını bile anmıyor çünkü...
Çok konuşulacak Demirtaş iddiası! Bahçeli adını bile anmıyor çünkü...
Bahçeli ne demek istedi? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu canlı yayında açıkladı
Bahçeli ne demek istedi? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu canlı yayında açıkladı
Aykut Kocama canlı yayında açıkladı: Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda 'gel' deniyorsa birisine o gider
Aykut Kocama canlı yayında açıkladı: Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda 'gel' deniyorsa birisine o gider
Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi
Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi