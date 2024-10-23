Bahçeli bu riski neden alıyor? Abdulkadir Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısını değerlendirdi. Selvi, "Siyasi bir kazanç hesabı ile değil, ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini görüyoruz. Devletin menfaatine olan bir adım atıyor" dedi.

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Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamalarını bir risk olarak değerlendirdi.

"Bahçeli’nin şok çıkışı ne anlama geliyor?" başlıklı yazısında Selvi, kritik adımının sebebini açıkladı:

"MHP, Türk milliyetçiliğinin simgesi olan bir parti. Bahçeli, terörle mücadelede tavizsiz bir çizgi izlemiş bir lider. Bu çıkışın MHP’ye siyasi olarak bir yarar getirmeyeceği açık. Hatta çok büyük bir risk. Buna rağmen Bahçeli bu riski neden alıyor? Burada Bahçeli’nin siyasi bir kazanç hesabı ile hareket ettiğini söylemek mümkün değil. Çünkü siyaseten MHP’ye oy kazandırmaz. Burada tamamen ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini görüyoruz. Devletin menfaatine olan bir adım atıyor.

Ayrıca Bahçeli bunun birkaç adım sonrasını planlamamış değil. Edindiğim bilgiye göre PKK’nın terör faaliyetlerinin başladığı 1984’teki Şemdinli ve Eruh baskınından bu yana verilen şehitlerimiz, terörün ekonomik bilançosu ve bölgesel tehditleri üzerine kapsamlı bir çalışma yaptırdığı söyleniyor. Masasında kalın bir klasör olduğu ifade ediliyor.

Yıllarca Kürt sorunu çözülecekse Türk milliyetçileri ön almalı dedik. Bahçeli şimdi bunu yapıyor. Bu bir tarihi fırsat. Ama önünde çok büyük engeller var. Başta Kandil engel. Çünkü onlar varlıklarını teröre borçlular. Silah onların sigortası. ABD engel. Çünkü PKK’yı Ortadoğu’da kullanmak istiyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?

Partisinin dünkü grup toplantısında terör sorun ve çözüm süreci tartışmalarına ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.