Aykut Kocama canlı yayında açıkladı: Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda 'gel' deniyorsa birisine o gider

Teknik Direktör kariyerinde birçok takımı çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, HT Spor'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Gel" deniyorsa birisine o gider"

Fenerbahçe ne ifade ediyor? sorusuna; 'Dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu' diyen moderatöre, Aykut Kocaman şöyle yanıt verdi;

"Şöyle, burası Türkiye. Bu kulüpler çok önemli firmalar, inanılmaz güçleri olan, içinde çıkan inşaları çok önemli yerlere taşımış olan yerler. Fenerbahçe de öyle Galatasaray'da öyle Beşiktaş da öyle. Buradaki arkadaşlarla da büyük ihtimal aynı duygulara sahibiz. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda "Gel" deniyorsa birisine o gider.

"8 puanlık fark var artık bu saatten sonra ciddi bir seri yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe, şu an çok önemli bir virajda. Fenerbahçe, bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor.

"Tek seçenek olarak benim ismim geçmedi"

"Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur."

Mourinho çok sağlıklı gözükmüyor

"Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek öz güvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor."