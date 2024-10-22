BIST 8.839
DOLAR 34,18
EURO 37,02
ALTIN 3.027,85
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

Abone ol

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'den, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin'e dair açıklama yapıldı.

HAŞİM SAFİYUDDİN'İN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Yunus Akgün...
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Yunus Akgün...
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Mehmetçiğe Güç Katacak Yeni Yardımcı: AZMAN
Mehmetçiğe Güç Katacak Yeni Yardımcı: AZMAN
Zeytinburnu'nda 4 katlı binada yangın!
Zeytinburnu'nda 4 katlı binada yangın!
İsrail ordusundan Beyrut'a peş peşe 3 saldırı
İsrail ordusundan Beyrut'a peş peşe 3 saldırı
Yaşar Güler, Letonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Yaşar Güler, Letonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 546'ya yükseldi
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 546'ya yükseldi
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rize'de heyelan: 18 kişi tahliye edildi
Rize'de heyelan: 18 kişi tahliye edildi
HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına yorum
HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına yorum