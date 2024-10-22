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Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Yunus Akgün...

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Yunus Akgün...

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesini eleştirerek, bu kararın haksız ve tutarsız olduğunu söyledi. Hatipoğlu, oyuncunun hakaret içermediğini belirterek, sevkin "sipariş" üzerine yapıldığını ve federasyonun bu talebe boyun eğdiğini savundu.

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 Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesi kararına tepki gösterdi.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları:

"Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıkla dolu, geçmiş bir kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Bizim için garabet bir kararla karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden böyle bir sevkin yapılması anlaşılır gibi değil.

Yunus ile konuşmadım. Ama Yunus herkesin bildiği, son derece efendi, Türk futbolunun parlayan yıldızı bir oyuncu. Yunus'un karakterini herkes biliyor, böyle bir tarzı olmadığını herkes çok iyi biliyor. Ben Yunus'un farkında bile olduğunu düşünmüyorum.

Bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş ve maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kaldık.

Çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus'un burada hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz.

Kamuoyunda bu maç öncesi, derbi oynayacağız pazartesi, sahada oynanması gereken bir maç öncesi, bizim en formda oyuncumuza böyle bir mesnetsiz ithamlarla iki gündür algı yapılması federasyonda karşılık bulmuş. Tam bir siparişle sevk!

Bizim tepkimiz federasyona, rakibin talebi ne olursa olsun, haksız bir talebi böyle haklı görüp sevkle sonuçlandırmak rakip takımdan çok federasyonun kabahati diye görüyoruz. Futbolun dostluk, kardeşlik ortamında yürümesinden yanayız. Rekabeti sahada yaşamalıyız.

Beşiktaş'ta bir rahatsızlık varsa bizim başkanımıza ulaşılabilirdi, bu paylaşım kaldırılabilirdi, bu durum iki kulüp arasında dostane bir şekilde çözülebilirdi ki ben burada herhangi bir rahatsızlık verici bir unsur olduğunu düşünmüyorum, bu tamamen bir beste. Birçok stadyumda söylenen bir beste. Keşke o yemeğin oluşturduğu sıcak atmosfer devam etse, iki kulüp arasında varsa bir rahatsızlık bunu başkan seviyesinde konuşulsaydı diye düşünüyorum."

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