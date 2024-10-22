Jose Mourinho'nun tazminatı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olası ayrılığı halinde sarı-lacivertli takımdan 30 milyon Euro tazminat alması bekleniyor.

Abone ol

Ortaya konan futbol ve alınan sonuçların ardından daha ekim ayında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği tartışılma konusu oldu.

Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı da hesaplanmaya başlandı.

Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı.

Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.