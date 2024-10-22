BIST 8.839
DOLAR 34,24
EURO 37,02
ALTIN 3.023,92
HABER /  GÜNCEL

Yalova'da 33 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yalova'da 33 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Abone ol

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ildeki bir depoyu takibe aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5'er litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ürünlere el koydu. Depo sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'İsrail' telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'İsrail' telefonu!
CHP'den Ümit Özdağ'a: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
CHP'den Ümit Özdağ'a: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Öcalan cevabı
Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Öcalan cevabı
TRT'de kadın spikerlerin mavi ceketli intikamı devam ediyor
TRT'de kadın spikerlerin mavi ceketli intikamı devam ediyor
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi
Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi
DEM Parti MYK toplandı
DEM Parti MYK toplandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı
7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı
Özgür Özel ne demek istedi? Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum
Özgür Özel ne demek istedi? Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum
Adana'da mezarlıkta öldürülen anne ve 2 kızının cenazeleri defnedildi
Adana'da mezarlıkta öldürülen anne ve 2 kızının cenazeleri defnedildi