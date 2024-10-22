Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç gün önce taburcu olan ünlü haber spikeri, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Muhtar, "Her şeye geri döneceğim" dedi.

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Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.



Geçtiğimiz günlerde taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, aylar sonra ilk kez Bebek'te görüntülendi. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, muhabirlerle sohbet etti.

Reha Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey" ifadelerini kullandı.

Bir hayli zayıfladığı görülen Reha Muhtar, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” dedi.



Öte yandan, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Poyraz Muhtar ise "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.