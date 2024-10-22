Özgür Özel asgari ücret için rakam verdi altındaki ücreti kabul edenle asla gönül bağı kurmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 asgari ücret zammı tartışmalarına ilişin "30 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul edene asla asla gönül bağı kurmayacağız."dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı için rakam verdi. Altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini belirten Özel, işçi konfederasyonlarına da bir mesaj verdi.

Türk-İş'in Ankara'da yaptığı eylemi değerli bulan Özel, "Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, işçi ücretlerinin eridiği için pazar günü Ankara'da miting yaptı. Çok uzun süreden sonra Türk-İş'i meydanda görmeyi önemsediğimizi ifade edelim. Yıllarca yanlışına yanlış dedik, eleştirdik... ama polis kaydına göre 100 binin üzerinde emekçiyle orada duruyorlarsa bir eylem yapıyorlarsa biz Türk-İş'e bu sefer diyoruz ki: Bu sefer doğru yoldasınız. Biz de sizin arkanızdayız" dedi.

"30 BİN LİRANIN ALTI KABUL EDİLEMEZ"

2002'de asgari ücretle 7 çeyrek alınabildiğini belirten Özel, "Bugün 7 çeyrek alabilmek için 35 bin lira asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret 3 çeyrek altın alabiliyor. Türk-İş'e, HAK-İŞ'e, DİSK'e asgari ücretin değerinde olabilmesi için vereceğiniz her mücadelenin yanındayız. 30 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul edene asla asla gönül bağı kurmayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.