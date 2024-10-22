BIST 8.692
DOLAR 34,25
EURO 37,10
ALTIN 3.008,08
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Özgür Özel asgari ücret için rakam verdi altındaki ücreti kabul edenle asla gönül bağı kurmayacağız

Özgür Özel asgari ücret için rakam verdi altındaki ücreti kabul edenle asla gönül bağı kurmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 asgari ücret zammı tartışmalarına ilişin "30 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul edene asla asla gönül bağı kurmayacağız."dedi.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı için rakam verdi. Altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini belirten Özel, işçi konfederasyonlarına da bir mesaj verdi. 

Türk-İş'in Ankara'da yaptığı eylemi değerli bulan Özel, "Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, işçi ücretlerinin eridiği için pazar günü Ankara'da miting yaptı. Çok uzun süreden sonra Türk-İş'i meydanda görmeyi önemsediğimizi ifade edelim. Yıllarca yanlışına yanlış dedik, eleştirdik... ama polis kaydına göre 100 binin üzerinde emekçiyle orada duruyorlarsa bir eylem yapıyorlarsa biz Türk-İş'e bu sefer diyoruz ki: Bu sefer doğru yoldasınız. Biz de sizin arkanızdayız" dedi. 

"30 BİN LİRANIN ALTI KABUL EDİLEMEZ"

2002'de asgari ücretle 7 çeyrek alınabildiğini belirten Özel, "Bugün 7 çeyrek alabilmek için 35 bin lira asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret 3 çeyrek altın alabiliyor. Türk-İş'e, HAK-İŞ'e, DİSK'e asgari ücretin değerinde olabilmesi için vereceğiniz her mücadelenin yanındayız. 30 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul edene asla asla gönül bağı kurmayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilk yorum
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilk yorum
Hyundai en iyi global markalar sıralamasında yükseldi
Hyundai en iyi global markalar sıralamasında yükseldi
Yerlikaya duyurdu! FETÖ propagandası yapan hesaplara geçit yok!
Yerlikaya duyurdu! FETÖ propagandası yapan hesaplara geçit yok!
Turkcell'e geleceğin teknolojileri için yeni finansman
Turkcell'e geleceğin teknolojileri için yeni finansman
HSK müfettişi yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
HSK müfettişi yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Himmet" diyenlerin sonu onursuz bir ölüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Himmet" diyenlerin sonu onursuz bir ölüm oldu
CHP'den "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin suç duyurusu
CHP'den "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin suç duyurusu
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları
İLBANK 5 yılda 675 çevre projesini hayata geçirdi
İLBANK 5 yılda 675 çevre projesini hayata geçirdi
Huawei'in yeni nesil tabletleri Türkiye'de ilgiyle karşılandı
Huawei'in yeni nesil tabletleri Türkiye'de ilgiyle karşılandı
Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e yükseldi
Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' sözleri! MHP'li Feti Yıldız'dan "Umut Hakkı" açıklaması
Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' sözleri! MHP'li Feti Yıldız'dan "Umut Hakkı" açıklaması