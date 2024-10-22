Özgür Özel ne demek istedi? Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan, gelsin ve Meclis'te silah bıraktıklarını açıklasın" sözlerininin ardından çıtayı yükseltti. Özel'in "El yükseltiyorum, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendini ait hissetmeyen Kürtleri Türkiye'nin sahibi olmaya davet ediyorum." sözleri tartışma konusu oldu.

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MHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürpriz Öcalan çıkışı gündem oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." dedi.

Bahçeli'nin çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısındaki açıklamaları tartışmaları iyice alevlendirdi.

"El yükseltiyorum, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum"

Özel, MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan, Meclis'e gelsin. Silah bıraktıklarını açıklasın" çağrısına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Bugün sayın Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı konuşmayı takip ettik. Görünüyor ki kapılı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor. TBMM yetkisinde olan birisi, sayın Bahçeli'nin bakarsan kendi iradesiyle 'Tecrit kaldırılsın, ona yan salonda bir kürsü verelim. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız. Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, askere namlu doğrulmayacaksa bunun için söyleyen her söz ve aktör kıymetlidir. Geçmişte yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Ancak bu çağrıyı yapan kişiye bunu sanki tek başına yapabilecekmiş gibi, olmayan bir önem atfeden kişiye şunu söylemek istiyorum. Geçmişte o partiyle bizde sizin kurduğunuz ilişkileri kurduk. Meclis'te onlarla sohbet ediyoruz, Kürt seçmeden destek alıyoruz, sizin gibi el sıkışıyoruz diye bize ne etmediğiniz hakaret kaldı ne de sahte videolarınız kaldı. Bunlar DEM Parti ile görüşüyorlar diye kandırdıkları vatandaşa sesleniyorum. Bahçeli'nin geçmişteki sözlerinin ne kadar yalan olduğunu hepiniz gördünüz. Ancak Devlet Bey bunu dedi diye o zaten çok sık dönenler gibi doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. Biz geçmişte de dedik? 'Ne yapılacaksa Meclis'te, şeffaflıkla yapılacak' dedik. Kimseye tutulamayacak söz verilmeyecek. O günlerde bizi reddedip, dışladılar. El yükseltiyorum, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendini ait hissetmeyen Kürtleri Türkiye'nin sahibi olmaya davet ediyorum."