Hyundai en iyi global markalar sıralamasında yükseldi

Hyundai Motor Company, marka değerini 23 milyar dolara çıkararak Interbrand'in "En İyi Global Markaları" sıralamasında 30. sıraya yükseldi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, son beş yılda marka değerinde yüzde 63'lük bir artış kaydeden Hyundai'nin başarısında, markanın "İnsanlık İçin İlerleme" vizyonu ve özellikle IONIQ model serileri önemli rol oynadı.

IONIQ modelleriyle "Dünya Otomobil Ödülleri"nde liderlik koltuğunu koruyan Hyundai, ayrıca J.D. Power, Red Dot ve IF Design gibi prestijli organizasyonlardan da tam not alarak gücünü pekiştirdi.

Şirket, marka etkisini genişletme hedefiyle stratejik yatırımlarına da devam eden şirket, Singapur'daki Hyundai Motor Grubu İnovasyon Merkezi'nin tamamlanmasının ardından, Hyundai Motor Grubu Metaplant America, Ulsan'daki elektrikli araç tesisi ve Suudi Arabistan'daki yeni fabrikasıyla mobilite alanında küresel gücünü artırdı.

Şirketleri, finansal performans, markanın rolü ve rekabet gücü gibi üç ana kriterde değerlendiren global marka danışmanlık firması Interbrand'in söz konusu değerlendirmesi, Hyundai'nin sürdürülebilir büyümesi ve sağlam performansına işaret ediyor.