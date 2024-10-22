Huawei'in yeni nesil tabletleri Türkiye'de ilgiyle karşılandı

Huawei'in yeni nesil tabletleri "MatePad Pro 12.2" ve "MatePad 12X", Türkiye'de kullanıcılar tarafından ilgi gördü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, yeni MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12X modelleriyle tablet dünyasında dikkat çekici bir adım attı. "PaperMatte" ekran teknolojisi ile göz yorgunluğunu azaltan ve yansıma önleyici yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir kullanıma imza atan bu tabletler, yaratıcı işler ve mobil üretkenlik için ideal bir çözüm olarak kullanıcılarla buluştu.

Her iki model de Türkiye'de satışa sunulduğu ilk haftalarda büyük ilgi gördü. Özellikle zincir mağazalarda, MatePad Pro 12.2'nin satışları, MatePad Pro 13.2'ye göre üç kat daha fazla olurken, genel tablet satışları yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 büyüme kaydetti. Yıl genelindeki tablet satışlarında ise yüzde 20'lik artış yaşandı.

Huawei'in Türkiye pazarına özel fiyatlandırma politikası sayesinde, MatePad Pro 12.2 modeli 34 bin 999 lira, MatePad 12X ise 19 bin 999 liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Her iki modelde de kalem, klavye ve ekran hasarı garantisi hediye fırsatı bulunuyor. MatePad 12X "PaperMatte Beyaz" ise kalem, klavye ve ekran hasarı garantisi hediyesine ek, sınırlı süreye özel ekstra bin lira sepet indirimi fırsatı sunuyor.

İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılıyor

PaperMatte ekran teknolojili MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12X, göz sağlığını koruma konusunda iddialı bir performans sergiliyor.

Modeller, yansıma önleyici nano ölçekli teknoloji sayesinde ekranlardaki ışık parlamaları en aza indiriliyor ve net bir görüntü sunuluyor. Bu özellik, her iki modelin de hem iç hem dış mekanlarda rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor. Teknik Gözetim Kurumu (TÜV) Rheinland sertifikaları ile göz sağlığına duyarlılığı tescillenen bu ekranlar, uzun süreli kullanımda konforu artırıyor.

MatePad Pro 12.2, özellikle profesyoneller için ideal bir mobil üretkenlik aracı olarak öne çıkıyor. 12,2 inç boyutundaki "Tandem OLED" ekranı, 2 bin nite kadar parlaklık sunarken, bu değer dünyadaki tüm Tandem OLED ekranlar üzerinde en yüksek parlaklık olarak öne çıkıyor. Bu ürün, parlaklık değerindeki öncülüğüne ek olarak 2.000.000:1 kontrast oranı ile canlı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlıyor.

"NearLink" destekli klavyesi ve kalemi sayesinde her yerde tam bir kişisel bilgisayar (PC) deneyimi yaşatan tabletin hafif ve taşınabilir yapısı, kullanıcılarına esneklik sunuyor. Yaratıcılık gerektiren işler ve ofis kullanımları için uygun bir seçenek olan MatePad Pro 12.2, güçlü performansı ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

MatePad 12X ise daha genç ve dinamik kullanıcılar için tasarlandı. 12 inç PaperMatte ekranı ile okuma, yazma ve çizim aktivitelerinde yüksek bir konfor sağlayan bu model, 555 gram ağırlığı ve ince yapısı ile taşınabilirlik açısından son derece uygun. Yüksek çözünürlüklü ekranı, NearLink teknolojisi destekli klavye ve kalemi ile kullanıcılarına yaratıcı işler ve günlük kullanım için pratik bir deneyim sağlayan ürün, "GoPaint" gibi uygulamalar ile çizim ve tasarım süreçlerinde güçlü bir araç olarak göze çarpıyor.