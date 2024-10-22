Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun' çağrısına DEM Parti'den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çıkışına DEM Parti'den "Barış için inisiyatife hazırız" yanıtı geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı Öcalan çağrısı gündeme oturdu.

Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması karşılığında "Öcalan DEM Parti grubunda konuşsun" çıkışı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bahçeli, yine konuşmasında koşullu salıverilme anlamına gelen umut hakkından bahsetmesi dikkat çekti.

Bahçeli, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." dedi.

"Öcalan çıksın konuşsun ne konuştuğunu hep birlikte görelim"

Bahçeli'nin herkesi ters köşe yapan çağrısına DEM Parti'den ilk yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye cevap verdi.

Kürt sorununun çözümünde demokratik müzakere ve onurlu barışın pusula olması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Demokratik kamuoyu yıllardır tecrit kaldırılsın diyor. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğine hep birlikte görelim dedik geçen hafta bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Evet bırakın tecrit kalksın sayın Öcalan çıksın konuşsun ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır."

Umut hakkı nedir?

"Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.