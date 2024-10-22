Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçmek üzere!

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor. Icardi, 2 gol daha atması durumunda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde 61 golle ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros'u geçecek.Abone ol
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmaya çok yakın.
İlk 2 sezonunda 55 gol atan Icardi, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 11 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandıran yıldız santrfor, sarı-kırmızılı takımdaki toplam gol sayısını 60'a yükseltti.
Icardi'nin Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde 61 golle ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros'u yakalamasına 1, geçmesine ise 2 gol kaldı.
Icardi, Baros'u geçmesi durumunda gözünü sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek.
Rumen yıldız, 192 müsabakada attığı 72 golle Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu konumunda. Yaklaşık 3 maçın 1'inde gol sevinci yaşayan Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu kırarak zirveye oturmayı hedefleyecek.
Mauro Icardi, 60 golle Galatasaray tarihindeki en golcü 10. futbolcu oldu.
Kısa sürede kulüp tarihinin unutulmazları arasına giren Icardi, Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ağlarına 2 gol birden gönderdi.
Galatasaray formasıyla 60. kez ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldız, 59 golü bulunan Selçuk İnan'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcular sıralamasında 10. basamağa yerleşti.
Sarı-kırmızılı ekipteki 2 sezonunda da 20 gol barajını geçen Icardi, benzer performansı sergilemesi halinde bu sezon sonunda ilk 5'e girmeyi zorlayacak.