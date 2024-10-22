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Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti 185 milyon dolar kazanacak

Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti 185 milyon dolar kazanacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu.

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NBA'den yapılan açıklamaya göre, Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı.

Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncunun, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu oldu.

Şengün, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği geçen sezon maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ile oynadı.

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