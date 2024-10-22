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Bankalar peş peşe mesaj yolladı! Artık ödemeler böyle yapılacak

Bankalar peş peşe mesaj yolladı! Artık ödemeler böyle yapılacak

Bankalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7 bin liranın üstündeki alışverişlerde nakit para kullanımını yasaklayan düzenleme hakkında müşterilerine bilgilendirme mesajları yolladı.

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Resmi Gazete’de 18 Ekim’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre, artık nakit ödemeler çok küçük miktarlarda yapılabilecek. 7 bin lira üstünde büyük meblağlı işlemler ise ancak finansal kurumlar üzerinden ödeme kanalıyla, yani kredi kartları veya nakit banka kartlarıyla gerçekleşecek.

Sözcü'de yer alan habere göre bu durum en çok hiçbir işlemini kredi kartı veya banka kartıyla yapmayan tüketicileri etkileyecek.

Tebliğe göre, kurala aykırı işlem yapan, yani nakit ödeyen de nakit alan da ayrı ayrı ceza alacak.

Bankalar müşterilerini bilgilendiriyor

Bankalar, müşterilerini bu konuda gerek SMS’ler gerek sesli aramalar ve gerekse de maillerle bilgilendiriyor.

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