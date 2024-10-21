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Fetullah Gülen'in çiftliğinde askeri kamuflajlı adam dikkat çekti

Fetullah Gülen'in çiftliğinde askeri kamuflajlı adam dikkat çekti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkat çekti.

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Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

DİĞER EVDE HAREKETLİLİK YOK

Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

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