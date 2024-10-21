HÜRJET süpersonik ses hızına ulaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET’in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntülerini de paylaştı.