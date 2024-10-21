Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, 2008'deki Sevilla maçında Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini, ancak bunu reddettiğini söylemişti. Aziz Yıldırım, bu iddiayı yalanlayarak devre arasında soyunma odasında olmadığını ve Zico'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında sarı- lacivertli takımın 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda Sevilla’yı elediği maç için konuşmuştu.

Zico, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kaleci Volkan Demirel’i oyundan almasını istediği, kendisinin ise bunu uygulamadığını ifade ederek, “Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel’i oyundan almamı istedi. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu” demişti.

Aziz Yıldırım: Zico'nun beyanı yalan

Zico’nun söz konusu ifadelerine Aziz Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, Zico’yu yalanladı ve müdahalede bulunmadığını kaydetti. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.

Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?

Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."