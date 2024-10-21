Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çarşamba günü bir araya geleceğini duyurdu.

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Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çarşamba günü bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından perşembe günü Filistin Lideri Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Putin, BRICS zirvesi kapsamında perşembe günü Kazan kentinde basın toplantısı düzenleyecek.