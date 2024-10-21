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Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı

Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un İngilizce paylaşımlar yapılan X hesabı hacklendi. Yapılan paylaşımda, Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu şeklinde yapılan paylaşım dünyada gündem oldu.

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İtalya’nın köklü takımlarından olan Juventus’un sosyal medya İngilizce paylaşımlarının yapıldığı X hesabından olay bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, “Juventus'a hoş geldin, Arda Güler!  Futbolun yükselen yıldızı artık #Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?” ifadelerine yer verildi.

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Juventus kulübü hesabın hacklendiğini açıkladı.  Juventus’tan yapılan açıklamada, “Juventus İngilizce hesabımızın güvenliği ihlal edildi. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Konu üzerinde çalışıyoruz” denildi.

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