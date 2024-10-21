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Nurcuların gazetesi Yeni Asya'nın tepe ismi Kazım Güleçyüz, Fetullah Gülen için rahmet diledi

Nurcuların gazetesi Yeni Asya'nın tepe ismi Kazım Güleçyüz, Fetullah Gülen için rahmet diledi

Nurcuların yayın organı Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için rahmet diledi.

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Nurcuların yayın organı Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in yasını tuttu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ABD’de kaldırıldığı hastanede öldü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kazım Güleçyüz, “Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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