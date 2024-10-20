Gizli Bahçe dizisine sürpriz konuk!  Beşiktaşlı yıldız futbolcu da oynayacak

Gizli Bahçe dizisine sürpriz bir konuk geliyor... Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu, dizide rol alacak.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe dizisinde ilginç anlara tanık olacağız... TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe”nin salı günü ekrana gelecek sürükleyici bölümü sürprizleriyle izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölüme Beşiktaş Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Semih Kılıçsoy konuk olacak. Farklı bir kimlikle Nazlı ve Memo’nun hayatına giren Demir, Memo’nun en büyük hayalini gerçekleştiriyor.

Koyu bir Beşiktaş hayranı olan Memo’yu stadyuma götüren Demir, onu futbolcu Semih ile tanıştırıyor.