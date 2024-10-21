BIST 8.756
DOLAR 34,26
EURO 37,22
ALTIN 3.016,77
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, FETÖ'yle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, FETÖ'yle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik, 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yenidoğan çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hizmetlere son verildi
Yenidoğan çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hizmetlere son verildi
Şehit Kübra Doğanay'ın ailesi, Fetullah Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz
Şehit Kübra Doğanay'ın ailesi, Fetullah Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz
İsrail ordusu Gazze'de okuldan zorla çıkartdıkları 7 Filistinliyi top mermisiyle infaz etti
İsrail ordusu Gazze'de okuldan zorla çıkartdıkları 7 Filistinliyi top mermisiyle infaz etti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.
Sanatçı Uğur Arslan'dan ölen Vural Çelik'in arkasından konuşan Gülse Birsel'e tepki
Sanatçı Uğur Arslan'dan ölen Vural Çelik'in arkasından konuşan Gülse Birsel'e tepki
Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama
Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin
Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin
Bayern Münih fark attı Liverpool ve Barcelona doludizgin
Bayern Münih fark attı Liverpool ve Barcelona doludizgin
Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma
Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma
Yat limanı kapasitesi yüzde 194 arttı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Yat limanı kapasitesi yüzde 194 arttı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Güney Kore, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Güney Kore, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
İstanbul merkezli tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı