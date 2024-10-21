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Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ederken, uzmanlar tarafından çeşitli hesaplamalar yapılıyor ve bazı rakamlar ortaya konuluyor. Bakan Vedat Işıkhan'dan da konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, FETÖ elebaşının ölümü ile ilgili, "Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Yenidoğan soruşturması

Bakan, yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler ile ilgili, "Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

- "(Yenidoğan soruşturmasındaki) Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz."

"Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil"

- "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun."

2025 asgari ücreti

- "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."

Belediyelerin SGK prim borcunun tahsili

- "Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz."

"Prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız"

- "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız.

- "SGK'nın teknolojik altyapısını saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Ocak ayından başlayarak iki, üç aylık dönem içerisinde bir sistem kurulması önemli."

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