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Hain Gülen'in ölümünün ardından Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Hain Gülen'in ölümünün ardından Hakan Fidan'dan ilk açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ana gündem maddesi oldu. Gülen'in yeğeni ölüm haberini doğrularken, FETÖ içinde güç kavgasının da başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gülen'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler" dedi.

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Türkiye güne FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle uyandı. FETÖ'ye yakın site haberi duyururken, kısa bir süre sonra Gülen'in yeğeni de sosyal medyadan paylaşım yaptı ve ölüm haberini doğruladı.

"Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz"

Gülen'in ölümünün ardından Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından geldi. Bakan Fidan, istihbarat kaynaklarının ölümü doğruladığını söyledi ve "Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz" dedi.

Bakan Fidan, örgütle mücadeleye devam mesajı verdi ve "Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum"

Yılmaz Tunç'tan da Fethullah Gülen açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

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