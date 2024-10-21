Gülen'in ölümünde dikkat çeken tesadüf: Akıllara tam 16 yıl öncesi geldi

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünde ilginç bir tesadüf yaşandı. Gülen'in öldüğü gün, Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasının yıl dönümüne rastladı.Abone ol
15 Temmuz darbe girişiminin 1 numarası Fethullah Gülen öldü. Ölüm haberini FETÖ'ye yakın kaynakların yanı sıra örgütle arasının açık olduğu bilinen yeğeni Ebuseleme Gülen de doğruladı.
20 Ekim'de öldü
FETÖ'ye ait Herkül sitesi, Gülen'in dün gece saat 21.20'de öldüğünü açıkladı.
Elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de ölmesi akıllara 16 yıl öncesini getirdi. Ergenekon Davası da tam 20 Ekim'de başlamıştı!
86 sanıklı Ergenekon Davası 25 Temmuz 2008'de açılmıştı. Davanın ilk duruşması ise 20 Ekim 2008'de o zamanki adıyla Silivri Cezaevi'nde görülmüştü.
Davada TSK'nın birçok komutanı hapis cezası almıştı.
Ergenekon Davası da tam 20 Ekim'de başlamıştı!
Elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de ölmesi akıllara 16 yıl öncesini getirdi. Ergenekon Davası da tam 20 Ekim'de başlamıştı! 86 sanıklı Ergenekon Davası 25 Temmuz 2008'de açılmıştı. Davanın ilk duruşması ise 20 Ekim 2008'de o zamanki adıyla Silivri Cezaevi'nde görülmüştü.
Davada TSK'nın birçok komutanı hapis cezası almıştı.