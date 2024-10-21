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Bakanlıktan yeni adım! Fiş almayana da büyük ceza var

Bakanlıktan yeni adım! Fiş almayana da büyük ceza var

Fiş kesmeyen işletmenin yanı sıra fiş almayan vatandaşa da ceza kesilecek. Vatandaşın fişi almadığı gün sonu yapılan toplu denetimlerde ortaya çıkarılabilecek. Uzman isim uyardı: "Vatandaşlar tutarı ne kadar olursa olsun mutlak surette fiş almalıdır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılıkla mücadele kapsamında adımlarını atmaya devam ediyor. Fiş kesmeyen işletmelerin yanı sıra artık fiş, fatura almayan tüketicilere de ‘özel usulsüzlük cezası’ kesilecek.

 Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıkladı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı mücadele kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor. Özellikle IBAN yoluyla ödeme yapanlar için bir düzenleme yapılmıştı. Bununla birlikte fiş, fatura vermeyenlere de yine cezai müeyyide uygulanacak.

Buradaki asıl amaç devletin üzerindeki denetim mekanizması yükünün bir miktar da vatandaşa yansımasıdır. Olması gerektiği gibi vatandaşın alışveriş yaptığında ilgili satıcıdan fişini alması gerekecek eğer fiş almayanlar olursa satıcıya olduğu gibi alıcıya da ceza kesilecek. Alıcıya ceza kesilmesinin birden farklı tespit yöntemi olacak ancak alıcı kendisine fatura veya fiş düzenlenmediğini 5 gün içerisinde bildirirse bu kişiye ceza kesilmeyecek. Bu durumda satıcıya artırımlı ceza uygulanacak.

Nereye şikayet edebilir?

Alıcıya belge verilmezse eğer beş iş günü içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunulabilir veya ALO 189 hattı aranarak ihbarda bulunulabilir. Tüketiciler interaktif vergi dairesi üzerinden genel dilekçe kapsamında bir dilekçe yazıp vergi dairesine gönderebilir, bu şekilde alıcı sorumluluktan kurtulmuş olacak, satıcıya katmerli ceza uygulanacak.

Fiziki denetimler zaten sahada yapılacak. Vatandaşın fişi almadığı da gün sonu yapılan toplu denetimlerde ortaya çıkarılabilecek. Bu denetimler sonucunda ortaya çıkarsa eğer vatandaş da 10.000 TL’den başlayıp 100.000 TL’ye kadar varan cezalarla karşı karşıya kalacak. O yüzden vatandaşlar tutarı ne kadar olursa olsun mutlak surette fiş almalıdır.

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