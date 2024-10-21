Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Otomotivde 749 firmaya 459 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yapılan düzenleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, otomotiv sektöründe yapılan düzenlemelerin ardından 749 firmaya yaklaşık 459 milyon lira idari para cezası uygulandığını, haksız ticari uygulamalarda bulunan 1.007 emlak işletmesine de yaklaşık 101 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yapılan düzenleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, "Otomotivde bugüne kadar 749 firmaya 459 milyon lira ceza kesildi. Araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığı görülüyor. 1.007 emlakçıya 101 milyon lira idari para cezası uyguladık. İhtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler uygulamaya alınacak" dedi.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları, stokçuluk, sıfır taşıta erişim gibi sorunların bertaraf edilmesi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Bolat, “Yapılan düzenlemeler, yürütülen yoğun denetim faaliyetleri ve uygulanan yaptırımlar neticesinde, araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığı, vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığı, satış kampanyaları ve ciddi fiyat indirimleri ile vatandaşımız lehinde olumlu sonuçlar elde edildiği görülmekte” dedi.