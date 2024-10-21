BIST 8.794
DOLAR 34,25
EURO 37,22
ALTIN 3.005,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ekipler pencereden eve girince korkunç manzara ile karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekipler pencereden eve girince korkunç manzara ile karşılaştı

 Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde annesini silahla öldüren kişi, intihar etti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre,  Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi.

Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hayatını kaybetti
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza! Alev topuna döndü 5 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza! Alev topuna döndü 5 kişi hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesi soruşturmasında Savcı, kendisini tehdit edenleri böyle izledi, ters kelepçeli geçit yaptırdı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında Savcı, kendisini tehdit edenleri böyle izledi, ters kelepçeli geçit yaptırdı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Maça devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Maça devam edemedi
Beyoğlu'nda anne ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu
Beyoğlu'nda anne ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu
Hamas yöneticisi Halid Meşal'den mesaj
Hamas yöneticisi Halid Meşal'den mesaj
Sakarya'da kauçuk fabrikası alev alev yandı 5 iş yerine sıçradı
Sakarya'da kauçuk fabrikası alev alev yandı 5 iş yerine sıçradı
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Bakalım bizim sahamızda...
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Bakalım bizim sahamızda...
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in 'sığınmacı' iddialarına yalanlama
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in 'sığınmacı' iddialarına yalanlama
Mücahitlerin intikam videosunda 'Ay Yıldız' detayı
Mücahitlerin intikam videosunda 'Ay Yıldız' detayı
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü