FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hayatını kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen hayatını kaybetti. Sağlık sorunları artan Gülen'de böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü açıklandı

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi.

Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yeni evinden çıkarken görüntülenmişti

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1999’dan beri kaldığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Örgüt içinde Mustafa Özcan ve Türkyolu eleştiriliyordu

Gülen’in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen’in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen’in Saylorsburg’daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu.

Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.