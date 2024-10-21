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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle biterken Sarı-Lacivertli ekipte sakatlanan Jayden Oosterwolde maça devam edemedi.

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Sarı-Lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde Samsunspor deplasmanında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Hollandalı futbolcu, sağ kanattan gelen Samsunspor atağını önlemeye çalışırken yerde kaldı ve maça devam edemedi.

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oosterwolde'nin yerine Samet Akaydın müsabakaya dahil oldu. 

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