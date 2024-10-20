Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Tüm branşlarda harekete geçildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi ve özel hastanelerle ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Tüm branşlarda denetimlerin tam kapasiteyle süreceğini belirten Memişoğlu, özel hastaneler için yapısal reformların da gündemde olduğunu vurguladı. Sağlık sistemini suistimal edenlere karşı taviz verilmeyeceğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran "yenidoğan" çetesi ve özel hastanelerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Tüm branşlarda harekete geçildi

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

1- Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.



Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 20, 2024

'Özel hastanelerle ilgili reformlar bakanlığımızın gündemindedir'

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.

Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.

Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!