Bodrum'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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N.M.K'nin kullandığı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, odun satışı yapmak için park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetin kasasında odun satışı yapan M.D, otomobilin sürücüsü N.M.K. ve otomobildeki M.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.