BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak, bölgenin yüksek kesimleri için de yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Abone ol

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
"Yenidoğan çetesi"nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
"Yenidoğan çetesi"nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
İstanbul Barosu yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
İstanbul Barosu yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Emine Erdoğan: "Güçlü kadınlar, güçlü bir toplum ortaya koyuyor"
Emine Erdoğan: "Güçlü kadınlar, güçlü bir toplum ortaya koyuyor"
Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı arttırıyor
Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı arttırıyor
Menteşe'deki yangın hala sürüyor!
Menteşe'deki yangın hala sürüyor!
"Yenidoğan çetesi" soruşturması! CHP lideri Özgür Özel: Teklifte bulunuyorum bu işe kim karıştıysa...
"Yenidoğan çetesi" soruşturması! CHP lideri Özgür Özel: Teklifte bulunuyorum bu işe kim karıştıysa...
Kollarını jiletle kesip, eli kelepçeli paylaşım yapmıştı! Umut Akyürek'in kızı ortaya çıktı
Kollarını jiletle kesip, eli kelepçeli paylaşım yapmıştı! Umut Akyürek'in kızı ortaya çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 855 bin araç denetlendi!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 855 bin araç denetlendi!
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde iki sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde iki sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
Yenidoğan çetesi bu ihbarla ifşa oldu: 'Kan emici vatan hainleri'
Yenidoğan çetesi bu ihbarla ifşa oldu: 'Kan emici vatan hainleri'
Tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24,2 milyon lira ceza
Tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24,2 milyon lira ceza
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Aman dikkat bu ilçelerde alarm
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Aman dikkat bu ilçelerde alarm