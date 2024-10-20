Kollarını jiletle kesip, eli kelepçeli paylaşım yapmıştı! Umut Akyürek'in kızı ortaya çıktı

Annesini baskı altına alması ve kendisine zarar vermesiyle bir anda gündem olan sanatçı Umut Akyürek'in kızının nerede olduğu ortaya çıktı. Sanatçı, kızını tedavi ettirmek istediklerini dile getirdi.

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Türk müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Akyürek eve gelen kızının, kendisine zarar verme ihtimali bulunması nedeniyle kendi kendisini odaya kilitlediğini söylemişti.

Akyürek'in bu açıklamasının ardından kızından dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Genç kızın, ellerini jiletle yaraladığı görülürken, kelepçe takması da şaşkınlık yarattı.

Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti.

"Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor" diyen Umut Akyürek devamında "Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor" demişti.



Melek Bal ise kelepçeli halini paylaşınca kendine verdiği zarar ortaya çıkmıştı. Kolları façalı olan Melek Bal polis geldikten sonra hastaneye yatırıldı. Kızları için geçtiğimiz gün yardım isteyen şarkıcı, "Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.