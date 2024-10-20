BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL

ABD'li savcıdan dikkat çeken açıklama! Eylem Tok iade edilecek mi?

ABD'li savcıdan dikkat çeken açıklama! Eylem Tok iade edilecek mi?

Kaçtığı ABD'de yakalanarak Boston kentinde Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney mahkemeye sunduğu dilekçede, “İade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğu” belirtildi.

Abone ol

ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yargılanan Eylem Tok hakkında yeni bir dilekçe sunuldu.

Türkiye'ye iade davası çerçevesinde tutukluluğu devam eden Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un dava Savcısı Kristen A. Kearney, Tok'un Türkiye'ye iadesini destekleyici ek bir hukuk dilekçesini mahkemeye sundu.

Cnn Türk'ün haberine göre, Savcı Kearney, 9 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından mahkeme tarafından gündeme getirilen Tok'un Türkiye'de resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı ve mahkemenin Türkiye'nin iade talebini incelerken hangi kapsamda bir değerlendirme yapacağı sorularına odaklandı.

Eylem Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin iade talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürdü. Avukatlar, Türkiye'de Tok'a karşı resmi bir suçlama yapılmadığını, bu yüzden ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına aykırı bir durumun söz konusu olduğunu belirtti, ancak savcılık bu argümana karşı çıktı.

İade edilmesi mümkün

Savcılık, Türkiye'nin Eylem Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planladığını kaydederken, bu durumun anlaşma kapsamında iade talebinin karşılanması için yeterli olduğunu savundu. Savcılık iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğunu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tok'un savunma ekibinin aksine, savcılık, anlaşmanın içeriğine dayanarak resmi bir suçlama belgesi sunulmasının zorunlu olmadığını ve iade sürecinde bu durumun engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

Davanın önemli bir diğer unsuru ise Eylem Tok'un avukatlarının Türkiye'nin iade talebinde yer alan delillerde tutarsızlıklar olduğunu ve bu tutarsızlıkların mahkemeyi iade kararından caydırması gerektiğini savunmasına karşı savcılık, iade davalarında delillerin güvenilirliğinin ABD mahkemelerinin kapsamı dışında olduğunu belirtti. Savcılık, iade işlemlerinde mahkemenin kanıtların gerçekliğini veya delillerin güvenilirliğini sorgulama yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Bu tür incelemelerin, Türkiye'de yapılacak yargılamalarda ele alınması gerektiğini ifade etti.

Savcılık, geçmiş davalara atıfta bulunarak, iade sürecinde delillerin güvenilirliğini sorgulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Tok'un Türkiye'de yargılanacağını ve delillerin güvenilirliğinin orada değerlendirileceğini vurguladı. ABD'deki mahkemelerin, iade talebinde bulunan ülkenin ceza yargılamasına karışmaması gerektiğini ifade eden savcılık, Tok'un avukatlarının delillerdeki tutarsızlıklara ilişkin iddialarının bu davada yersiz olduğunu belirtti.

iadesinin önünde hiçbir hukuki engel yok

Savcılık, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin önünde hiçbir hukuki engel olmadığını belirtti. ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine tam uyulduğunu savunan savcılık, Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Dilekçede, daha önce benzer iade davalarına da atıfta bulunularak, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı iade anlaşmalarının da benzer hükümler içerdiği ifade edildi. Savcılık, Tok'un iadesinin hukuki dayanağının sağlam olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yenidoğan skandalına karışan hastane hakkında olay iddia! İlk kez açıklıyorum dedi duyurdu
Yenidoğan skandalına karışan hastane hakkında olay iddia! İlk kez açıklıyorum dedi duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
Fiş ya da fatura kesmeyen de almayan da yandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Fiş ya da fatura kesmeyen de almayan da yandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
'Yenidoğan' soruşturmasında ismi geçiyordu! CHP'li meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti
'Yenidoğan' soruşturmasında ismi geçiyordu! CHP'li meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti
Yenidoğan çetesi mağduru baba konuştu: "Çocuğumun göğsünde kan izi vardı!"
Yenidoğan çetesi mağduru baba konuştu: "Çocuğumun göğsünde kan izi vardı!"
Feribot iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü, ölenler var
Feribot iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü, ölenler var
Eşine yemek götüren kadın feci şekilde can verdi! Onu tutmaya çalışan eşi de...
Eşine yemek götüren kadın feci şekilde can verdi! Onu tutmaya çalışan eşi de...
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların sevki sürüyor
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların sevki sürüyor
2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik kararı duyurdu
2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik kararı duyurdu
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe mesaj
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe mesaj
Okan Buruk kötü haberi kendisi duyurdu: Oynaması zor
Okan Buruk kötü haberi kendisi duyurdu: Oynaması zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas lideri Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas lideri Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet diliyorum