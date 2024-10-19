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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas lideri Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas lideri Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında "Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda" diyerek İsrail'e tepki gösterdi. Filistin halkına desteğini vurgulayan Erdoğan, "Yahya Sinvar'a rahmet diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun temaslarını İstanbul'da sürdürüyor. İlk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada muhtarlara seslenen Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Netanyahu denilen caninin elinde ABD'si, Avrupası, BM'si adeta oyuncak oldu. Batı, İsrail soykırımına sessiz kaldı" dedi.

SİNVAR'A RAHMET DİLEDİ

Filistin halkına desteğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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