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Avrupa maçı öncesi sakatlık şoku! Ismail Jacobs oyuna devam edemedi

Avrupa maçı öncesi sakatlık şoku! Ismail Jacobs oyuna devam edemedi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'la karşılaştığı maçın 22. dakikasında sakatlanan Ismail Jacobs oyuna devam edemedi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Maçın ilk yarısı oynanırken Sarı-kırmızılı takımda bir sakatlık yaşandı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki Ismail Jakobs, mücadelenin 22. dakikasında arka adelesinden sakatlanarak kenara geldi. 

Hafta içinde Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında sahasında Elfsborg'la kozlarını paylaşacak olan Sarı-kırmızılı takımda bu sakatlık can sıktı.

Jakobs'un yerine 23. dakikada Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

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