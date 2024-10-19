Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Sizleri en kalbi duygularımla, saygımla selamlıyorum. Sayın şansölye ve ekibine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümü. NATO müttefikimiz Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

Bu ilişkilerin lokomotifi beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir. Almanya'da nüfusu 3,5 milyonu geçen Türk toplumu yaşıyor. Her yıl ülkemizi 6 milyonun aşkın Alman turist ziyaret ediyor. Tabii biz bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz.

Ticaret hedefi 60 milyon dolar

İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı, hedefimiz 60 milyar dolara ulaşmak. Şansölye Scholz'la üzerinde durduğumuz önemli konu başlıklarından biri de savunma sanayii alanındaki iş birliğimizdi. Savunma sanayii ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımızı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk.

Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık.

"Katliamlar devam ettikçe huzur mümkün değil"

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki anahtar rolünden hareketle birlikle ilişkilerimize dair görüş ve beklentilerimizi değerli dostuma aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizde elinden geleni yapmamız şart. Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir.

50 bini aşkın şu anda insan bölgede öldürülmüş vaziyette. Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını İsrail'in saldırgan politikalarına dur demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz.

Öncelikle 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. Bu katliamda çocuk, yaşlı kadın demeden bu insanlar öldürülmüştür. 50 bini aşkın insanın öldürülmesi, herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz dedirtmez. Bu Adalet Divanı niye kurulmuş? İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı paylaşıma bakarsınız, İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na neden saldırdı, ona sorarsınız.

Ayrıntılar gelecek...