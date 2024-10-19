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Prof. Dr. Fuat Keyman son yolcuğuna uğurlandı cenaze törenine kimler katıldı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Fuat Keyman son yolcuğuna uğurlandı cenaze törenine kimler katıldı?

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Şişli Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Kanser tedavisi görürken 66 yaşında hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Keyman için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene Keyman'ın ailesinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, eski CHP milletvekili Hurşit Güneş, yazar Soli Özel, gazeteci Fehmi Koru, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve avukat Kezban Hatemi ile merhumun yakınları katıldı.

Törenin ardından Keyman'ın cenazesi defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

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