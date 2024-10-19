Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla kamera karşısına geçti! "Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısında, İsrail'in İran'ı savaşa çekme çabalarına karşı uyararak, bölgedeki krizin ciddiyetine dikkat çekti. Bakan Fidan, "Savaşın bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı" dedi. Arakçi ise, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" dedi. Arakçi, Türkiye'nin Filistin'i desteklemesi ve İsrail'e karşı durmasının takdire şayan olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasına İranlı mevkidaşının ilk kez dış işleri bakanı sıfatıyla Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Dün gerçekleştirilen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı Fidan, İran'ın yeni kurulan hükümeti ile bölgesel işbirliği içinde olunduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "İran ile yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. yolları yenilememiz gerekiyor. Ulaştırma, gümrük gibi konularda atılımlar var" dedi.

Bölgedeki terör konusuna değinen Fidan, "Ortak ve kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken bir diğer konu ise terör konusudur. PJAK ve PKK konusunda yıllardır mücadele ediyoruz ve bundan sonra da ortak mücadelemizi sürdürmeliyiz" açıklaması yaptı.

"Savaşın bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı"

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Savaşın bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı" diyerek uyardı.

İsrail'in İran'ı savaşa çekmek istediğini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Netanyahu, Gazze'nin dışında cephe açmak istiyor. Netanyahu tutumuyla, İran'ı savaşa dahil etmek istiyor. Krizin başından beri yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Bölgesel krizin eşiğindeyiz. Biz Türkiye olarak savaş istemiyoruz ve bu konuda sağ duyulu davranılması gerektiğini savunuyoruz. İsrail, Gazze'deki saldırılarını bitirmelidir. İsrail, İran'ı savaşa çekmeye çalışmaktan vazgeçmelidir."

Bakan Fidan ayrıca, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz" dedi.

İstanbul'da Hamas üyeleriyle ne görüşüldü?

Dün İstanbul'da Hamas heyetiyle görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmeye ilişkin "Hamas heyeti bizimle bu kardeşlerine (Gazzelilere) nasıl daha fazla insani yardım yapabilir, uluslararası seferberlik nasıl oluşturabilir, onu görüştü" açıklaması yaptı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetini ise "Filistin iç uzlaşısını çok önemli ve stratejik olarak değerlendiriyoruz" sözleriyle vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı.

Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı. Arakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun İsrail Başbakanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesini de şiddetle kınadığını ifade etti.

Arakçi: Türkiye'nin tutumu takdire şayan

Bölgedeki durumu değerlendiren Arakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." dedi. Arakçi "Türkiye'nin Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in suçlarına karşı durma hususundaki tutumu takdire şayandır" ifadesini kullandı.