BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti

Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti

Konya Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Orhan "Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Konya'da, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile Yeniden Refah Partili meclis üyeleri de partiden istifa etti. Orhan, partisinden istifa ettiğini, bundan böyle yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerimizden gelen talep ve çağrılara her daim öncelik göstererek onlara hizmet etmenin gayreti ve çabasında olduk. Halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile çıkmış olduğumuz bu yolda, en doğru zeminde çalışmalarımızı yürütebilmek, Altınekin’imiz için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek maksadıyla bugünden itibaren şahsım ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımla birlikte Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek görevimize ‘Bağımsız’ olarak devam etme kararı aldık. Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır. Bu minvalde önümüzdeki yeni sürecin şahsım, arkadaşlarım ve tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak
Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt
Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı